Covid: Comune Varese emana ordinanza con restrizioni anti Covid anche per visite a cimiteri (4)

- Nelle biblioteche della città resta disponibile, con le modalità già attive, il servizio di prestito libri, sia cartacei che nelle sempre più richieste versioni ebook. Sono invece chiusi i locali della Biblioteca civica di via Sacco, della Biblioteca dei ragazzi "Gianni Rodari" di via Cairoli, dell'Archivio storico di via XXV Aprile e quelli della Biblioteca specialistica del liceo musicale via Garibaldi. Chiusura anche per le sale espositive Veratti e Nicolini, nonché per le sale studio di piazza XX Settembre e di via Como. Ultimo punto quello riguardante i musei cittadini. Anche in questo caso i visitatori avranno l'obbligo di indossare le mascherine e di mantenere il distanziamento, mentre per gli ingressi, tenuto conto della dimensioni dei singoli spazi, saranno osservati particolari scaglionamenti. Venti le persone che potranno essere contemporaneamente presenti all'interno del Museo di arte moderna e contemporanea del Castello di Masnago; quindici per il Museo etno archeologico Castiglioni di Villa Toeplitz; venticinque per il Museo tattile di Villa Baragiola; quattro, fino alla chiusura del 2 novembre, per il Museo preistorico dell'Isolino Virginia; trenta per la sede del Fondo Ambiente Italiano di Villa e collezione Panza; quindici per la Casa museo Lodovico Pogliaghi; cinque per la cripta del Sacro Monte. Restano infine chiusi al pubblico il Museo archeologico di Villa Mirabello, il Museo Baroffio e del Santuario, il Centro espositivo Paolo VI alla Prima Cappella. (Com)