Algeria: ambasciatore Boutache a “Nova”, notizie rassicuranti su salute Tebboune

- Il quadro clinico del presidente della Repubblica, Abdelmajid Tebboune, “si sta stabilizzando” e le ultime notizie sul suo ricovero in Germania “sono rassicuranti”. Lo ha detto oggi l’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Ahmed Boutache, in una intervista concessa nella sede di “Agenzia Nova” a Roma. Il capo dello Stato algerino, ha detto il diplomatico, “è stato trasferito in Germania perché assicurare le migliori condizioni possibili” per ricevere cure. Tebboune, 74 anni, è stato trasferito il 28 ottobre in Germania per non meglio precisati controlli medici. Il giorno prima, il presidente era stato trasferito presso l'ospedale militare di Algeri, dopo alcuni giorni di isolamento a seguito di un sospetto caso di Covid-19 nel suo entourage. “Le ultime notizie sono piuttosto rassicuranti. Il quadro generale si è stabilizzato e speriamo di vederlo presto tra noi”, ha concluso l’ambasciatore, riferendosi al presidente della Repubblica. (Asc-Mom)