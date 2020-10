Libia: ambasciatore Boutache a “Nova”, Italia e Algeria insieme per soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Algeria “lavorano mano nella mano per la ricerca di una soluzione politica alla crisi in Libia”. Lo ha detto oggi l’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Ahmed Boutache, in una intervista concessa nella sede di “Agenzia Nova” a Roma. “L’Algeria in modo chiaro, senza ambiguità per una soluzione politica libica, senza alcuna interferenza. Sfortunatamente oggi sul terreno non è questa la situazione: ci sono degli attori internazionali presenti in Libia e la interferenza di questi attori sulla situazione fa sì che ad oggi non vediamo la fine del tunnel, anche se di recente si è parlato di un accordo di cessate il fuoco. L’Algeria si attiene a questa intesa e in qualità di Paese vicino considera di avere un ruolo da giocare per riportare la pace. L’Algeria non ha altri interessi, se non quello di vedere la pace della Libia perché ne va della sua sicurezza”, ha detto Boutache. I circa 1.000 chilometri di deserto che separano l'Algeria dalla Libia richiedono un ingente utilizzo di uomini e mezzi. Il confine algerino-libico è chiuso dalla caduta del regime del defunto colonnello Muammar Gheddafi sette anni fa. Nel gennaio del 2013, tuttavia, un commando di miliziani affiliati ad al Qaeda provenienti proprio dalla Libia sequestrò oltre 800 persone nell'impianto di estrazione del gas di Tigantourine, vicino ad In Amenas, nell'est dell'Algeria. Nella crisi degli ostaggi morirono 37 civili, la maggior parte stranieri, e 29 terroristi eliminati. L'attacco ha spinto il governo algerino a intensificare gli sforzi per mettere in sicurezza la zona di confine e in particolare le strutture petrolifere e del gas. “Algeria e Italia lavorano mano nella mano per quanto concerne la situazione in Libia e per quanto la ricerca di una soluzione politica a questa crisi. I due paesi sono profondamente convinti che la soluzione non è e non sarà mai militare”, ha concluso l’ambasciatore. (Asc-Mom)