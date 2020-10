Covid: Leu, cig e blocco licenziamenti devono essere prorogati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi di Leu di Camera e Senato che si sono riuniti oggi "hanno ribadito il sostegno all'azione del governo e l'assoluta necessità di proseguire nell'azione di protezione sociale dalla crisi economica prodotta dal Covid 19". Lo affermano in una nota i capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris, e alla Camera, Federico Fornaro. "Tra queste misure, accanto ai ristori per le attività chiuse totalmente o parzialmente dall'ultimo dpcm vi è la proroga sia della Cassa integrazione sia del blocco dei licenziamenti, così come giustamente sollecitato dai sindacati - aggiungono -. Fino alla fine di questa crisi economica senza precedenti abbiamo il dovere di non lasciare indietro nessuno, a cominciare proprio dai più deboli continuando a mettere al primo posto la tutela della salute degli italiani". (Com)