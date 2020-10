Milano: Foroni, su rigenerazione urbana incomprensibile autogol del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesimo incomprensibile autogol del comune di Milano che per bocca del suo assessore all'Urbanistica Maran torna ad attaccare la legge sulla rigenerazione urbana della Regione con argomentazioni più da campagna elettorale che da amministratore pubblico". Così l'assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile Pietro Foroni in merito alla delibera approvata dalla Giunta comunale milanese che individua le aree che possono essere escluse dall'incremento dell'indice di edificabilità massimo, riducendo quindi l'applicabilità delle misure previste dalla legge Regionale stessa. "Il fatto stesso - ha aggiunto Foroni - che la giunta Sala abbia deciso quali aree urbane escludere dall'applicazione della legge sulla rigenerazione urbana, e abbia potuto intervenire con la più ampia discrezionalità su quanto stabilito dalla Regione, smentisce quanto affermato dallo stesso Maran. Il Comune ha potuto quindi liberamente decidere dove e come la legge regionale avrebbe potuto incidere sulle scelte urbanistiche". (segue) (Com)