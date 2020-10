Milano: Foroni, su rigenerazione urbana incomprensibile autogol del Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Appare singolare - ha rilevato l'assessore regionale - che Maran attribuisca il calo di entrate previsto dal Comune di Milano a causa della Legge 18/2019 sulla Rigenerazione urbana. La legge sulla rigenerazione, infatti, approvata a fine novembre 2019 ed entrata in vigore a metà dicembre, non è retroattiva, quindi non può applicarsi su presunti introiti del 2020 che avrebbero alla base progetti presentati prima della entrata in vigore della legge. L'assessore comunale poi tace completamente relativamente alla pesante crisi economica indotta dalla pandemia di Covid 19 e dal blocco totale di ogni attività edilizia, e non solo, durante i mesi del lockdown". "Ricordo quindi all'assessore Maran - ha detto Foroni, in conclusione - che Regione Lombardia è pronta a uscire con un bando che stanzia ben 100 milioni di euro proprio sul tema del rigenerazione urbana e destinato a tutti i comuni lombardi, compreso il capoluogo di regione". (Com)