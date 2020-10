Terrorismo: ambasciatore algerino Boutache a “Nova”, atto barbaro di Nizza non è Jihad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria condanna “con quanta più forza possibile” l’attacco terroristico di Nizza “che non ha nulla a che vedere con il Jihad”. Lo ha detto oggi l’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Ahmed Boutache, in una intervista concessa nella sede di “Agenzia Nova” a Roma. “L’Algeria, come tutti sanno, è un Paese che ha veramente vissuto il terrorismo durante il Decennio nero e successivamente, grazie a Dio e grazie alla visione dei dirigenti dell’epoca, siamo usciti indenni da questo periodo terribile e siamo passati ad un’altra fase: quella della costruzione della pace e della riconciliazione nazionale”, ha spiegato il diplomatico. “L’Algeria condanna con quanta più forza possibile tutti gli atti terroristici barbari. Ci sarebbe molto da dire sulle cause profonde e sulle motivazioni di questi atti. Non sono qui per un dibattito, ma voglio aggiungere c’è l’abitudine di chiamare i terroristi jihadisti, ma il Jihad ha una visione nobile. Non vediamo il Jihad, ma solo atti barbari. I giovani che commettono questi atti non sono jihadisti, ma barbari terroristi che bisogna condannare”, ha concluso Boutache. Il termine arabo “jihad” significa letteralmente “sforzo (teso verso uno scopo)” e nel linguaggio dell'Islam che connota un ampio spettro di significati: dalla lotta interiore spirituale per raggiungere una perfetta fede fino alla guerra santa, ma non ha nulla a che vedere con gli atti terroristici. (Asc-Mom)