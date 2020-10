© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Formia in una nota successiva precisa che gli importi stanziati per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici sono pari a 890.000 euro per la scuola primaria di Castellone e 1.190.000 euro per quella De Amicis, e non - come scritto in precedenza - 697.000 euro e 940.000 euro.(Com)