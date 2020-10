Milano: De Chirico (FI), ignobile interrogatorio in stile Kgb al direttore Bergamaschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo spettacolo andato in onda questo pomeriggio, rigorosamente online, nella commissione congiunta politiche sociali e affari istituzionali è indegno per un'istituzione così importante come il Comune di Milano. Il direttore di Ats, Walter Bergamaschi, è stato sottoposto a un vero e proprio interrogatorio in stile Kgb. Ben 62 domande, faziose e pretestuose, per alzare il tiro dello scontro politico". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Milano Alessandro De Chricio, di Forza italia. "Come ha ben ricordato il dirigente, Ats è un ente tecnico e non politico. Nonostante la pretestuosità di alcune domande, Bergamaschi ha risposto in maniera chiara e puntuale. A mio giudizio, se in futuro non dovesse rispondere a un altro invito a partecipare all'audizione farà bene a non presentarsi. La sinistra che governa Milano è troppo concentrata a far guerra a Regione Lombardia anziché far fronte comune contro un nemico invisibile che in tutto il mondo sta facendo migliaia di vittime e danni economici sanabili in chissà quanto tempo. Lo stimolo del sindaco Sala per una collaborazione istituzionale sembra già caduto nel dimenticatoio. O forse era rivolto solo a noi esponenti di opposizione che, oltre a venire silenziati nelle nostre prerogative democratiche, non possiamo porre non 62 domande, ma nemmeno una domanda al sindaco incapace di far fronte alla pandemia...mentre Granelli si fa immortalare su una fiammante bici rossa nel giro inaugurale del nuovo bikesharing, anziché pensare a spegnere le telecamere di Area C e a rendere libera la sosta su tutta Milano" ha concluso De Chirico. (Com)