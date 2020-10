Covid: Bergamaschi (Ats Milano), ripresa contagi nelle rsa, riguarda 3 per cento popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati del 29 ottobre segnalano che ovviamente c'è una ripresa dei contagi anche all'interno del mondo delle rsa, che in questo momento rappresenta circa un tre per cento della popolazione delle residenze sanitarie assistenziali". Lo ha fatto sapere il direttore generale di Ats Milano città metropolitana, Walter Bergamaschi, durante la sua relazione alla commissione consiliare dedicata alla pandemia. "Abbiamo invece una certa frequenza dei casi all'interno dei centri diurni - ha proseguito - che invece in passato erano stati abbastanza salvati, perché ora, a differenza che nel periodo del lockdown, sono aperti. E quindi davanti a un numero di casi assoluti in città molto superiore a quello del picco di aprile, abbiamo quindi una serie di contagi in queste strutture, che ci richiamano anche alla possibilità di avere strutture di isolamento alberghiere nelle quali poter ospitare anche dei disabili". Rispetto alle rsa, Bergamaschi ha fatto anche sapere che "oggi più che allora i positivi delle rsa sono trasferiti all'interno di strutture ospedaliere, ma è inutile negare che questa possibilità si sta esaurendo, perché la pressione sugli ospedali è tale, che la disponibilità di posti letto è relativamente modesta". Per questo Ats sta "lavorando in sinergia con le rsa per definire dei livelli di rischio differenziati e indirizzare negli ospedali chi ha un rischio più elevato rispetto a rsa che hanno una migliore gestione dei casi". (Rem)