Italia-Corea del Sud: Di Stefano presiede dialogo strategico con vice ministro Jong-Kun

- Si è svolto oggi, in formato virtuale, il primo dialogo strategico Italia-Corea del Sud. Rappresentante per parte italiana il sottosegretario Manlio Di Stefano e per parte coreana il vice ministro agli Affari esteri Choi Jong-Kun, secondo quanto riferisce la Farnesina tramite una nota. Il meccanismo di consultazioni tra ministeri degli Esteri è stato creato nel 2018 in occasione della visita in Italia del Presidente sudcoreano Moon Jae-in. Numerosi i temi trattati oggi, dalle strategie di risposta al Covid-19 alla cooperazione economica, scientifica e tecnologica, incluso spazio ed aerospazio, alla cooperazione culturale, con un giro d'orizzonte sui temi regionali. Approfondimenti anche in campo multilaterale: Onu; G20, di cui l'Italia deterrà la presidenza; CoP 26, di cui sarà presidente insieme al Regno Unito. "Italia e Corea sono Paesi geograficamente distanti ma molto simili - ha dichiarato il sottosegretario - entrambi di medie dimensioni e con due economie vocate all'export e con un forte accento sull'innovazione. Vogliamo dare a questo partenariato un rinnovato slancio, soprattutto nel settore degli scambi culturali e dell'alta tecnologia."(Res)