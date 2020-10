Algeria: ambasciatore Boutache a “Nova”, nuova Costituzione affida il Paese ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum sulla nuova Costituzione previsto domenica porterà alla nascita di una “nuova Algeria che concretizzerà le istanze dell’Hirak”, il movimento di protesta popolare, e che darà “più spazio ai giovani nella gestione del futuro del Paese”. Lo ha detto oggi l’ambasciatore dell’Algeria in Italia, Ahmed Boutache, in una intervista concessa nella sede di “Agenzia Nova” a Roma. La nuova Costituzione che dovrà definire il funzionamento dello Stato nell’era post Abdelaziz Bouteflika, politico alla guida del paese per oltre 20 anni e dimessosi in seguito alle proteste di piazza nel febbraio 2019, sarà sottoposta a quesito referendario il prossimo primo novembre. Nel suo preambolo, il testo afferma che il popolo algerino desidera tradurre le proprie aspirazioni con "profonde trasformazioni sociali per costruire una nuova Algeria, espresse pacificamente sin dal movimento popolare lanciato il 22 febbraio 2019, in completa coesione con il suo Esercito". Secondo Boutache, “la nuova Algeria di cui parliamo oggi è la concretizzazione delle istanze dell’Hirak, il movimento di protesta popolare che rivendica fondamentalmente una migliore governance, una migliore presa in carico delle necessità dei giovani, soprattutto sul piano economico e sociale, la giustizia a vantaggio della democrazia”. Tutto questo, ha aggiunto il diplomatico, significa più spazio da destinare ai giovani bella gestione del destino del paese: il futuro del paese spetta ai giovani che rappresentano il 70 per della popolazione”. Si tratta di un “evento estremamente importante perché ci permetterà di passare a una nuova fase nella costruzione della democrazia, nel consolidamento dei diritti dell’uomo, della giustizia per tutti”. (Asc-Mom)