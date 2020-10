Imprese: Claudio Feltrin eletto nuovo presidente di FederlegnoArredo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma del neo presidente si articola su alcuni punti fondamentali: sostenibilità e accesso alle risorse, siano esse naturali o umane; creazione di un network di filiera; formazione delle competenze, affinché si rafforzi la cultura d'impresa attraverso il capitale umano; collaborazione con soggetti che agevolino l'innovazione sia di prodotto che di processo; digitalizzazione ed evoluzione conseguente del modo di fare impresa, per preparare le aziende ad affrontare i rapidi cambiamenti in atto, compreso il sistema di fare fiere. A questi si aggiunge un nuovo modello di governance della Federazione che abbia come obiettivo principale l'efficienza quale strumento indispensabile per rispondere al meglio alle esigenze delle imprese. La squadra della presidenza è composta da 7 vicepresidenti: Maria Porro – Pres. Assarredo. Ezio Daniele – Pres. Assoimballaggi, Paolo Fantoni – Pres. Assopannelli, Carlo Urbinati – Pres. Assoluce, Gianfranco Marinelli – Pres. Assufficio, Gianfranco Bellin – Pres. Assotende, Alessandro Calcaterra – Pres. Fedecomlegno Come da statuto, a breve, dopo l'elezione, si riunirà il nuovo consiglio generale di FederlegnoArredo, che eleggerà 4 consiglieri, tra i membri delle associazioni che non siano rappresentate dai 7 vicepresidenti già eletti. I quattro consiglieri andranno a completare il consiglio di presidenza e il consiglio generale di FederlegnoArredo. (Com)