Covid: Monni (Roma Tre), quando la classe media entra in pericolo a rischio tutta la società

- La crisi economica causata dall'emergenza sanitaria ha colpito sia le fasce sociali già deboli, sia quelle medie che sono meno resilienti nell'affrontare il disagio e quindi il rischio è che il malcontento esploda e che le piazze in protesta siano strumentalizzate. È quanto ha spiegato in un'intervista ad "Agenzia Nova" Salvatore Monni, docente di Economia dello sviluppo all'Università Roma Tre e autore del volume Le mappe della disuguaglianza. Le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria "hanno conseguenze sulle fasce economiche e sociali più deboli, comprese quelle fasce che avevano lavori precari o giornalieri - ha detto Monni -. Un fenomeno da non sottovalutare, però, è quello che si è verificato tra la prima e la seconda fase della pandemia: mentre nella prima fase la crisi ha riguardato soprattutto chi era già abituato a vivere in emergenza e aveva una certa resilienza in questo senso, nella seconda fase, erosi i risparmi, la classe media è entrata in pericolo. A oggi il prolungarsi della crisi, che da un lato ha esaurito la capacità di resilienza delle fasce più deboli e dall'altro ha messo in pericolo la classe media, può generare comportamenti che non sono semplici da prevedere. Tuttavia la storia insegna che quando la classe media entra in pericolo, il pericolo riguarda tutta la società". Le piazze che da nord a sud stanno infiammando l'Italia "non so se siano vere o finte - ha aggiunto - ma di sicuro il disagio esiste, non è qualcosa di inventato e le misure restrittive alimentano il disagio e di conseguenza non è difficile immaginare che possa esplodere e possa essere strumentalizzato da coloro che hanno un interesse". Per evitare una degenerazione "credo sia urgente prendere misure veloci e il cui effetto arrivi subito in termini di aiuto e sostegno economico - ha sottolineato Monni -, è importante anche per mandare un segnale di presenza delle istituzioni. Una comunità è tale solo nel momento del bisogno e se si perde il senso di comunità i problemi che si creano riguardano tutti e non più una sola fascia sociale. Le istituzioni in questo momento devono rispondere alla crisi dando un segnale di protezione, anche perché in assenza di questo rischiano di essere delegittimate e si troverebbero davanti a un problema non semplice da affrontare".(Rer)