Covid: Monni (Roma Tre), nella Capitale mostra le disuguaglianze già esistenti e non affrontate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi generata dall'emergenza sanitaria a Roma ha rivelato le disuguaglianze già presenti dal punto di vista economico e sociale, e dovrebbe essere un'occasione per accorciare il divario che esiste tra centro storico e periferia nell'accesso alle opportunità. È quanto ha spiegato in un'intervista ad "Agenzia Nova" Salvatore Monni, docente di Economia dello sviluppo all'Università Roma Tre e autore del volume Le mappe della disuguaglianza. L'emergenza sanitaria "più che creare diseguaglianze a Roma ha fatto emergere problemi che già pre-esistevano in termini di opportunità - ha detto Monni -, in questa città se nasci in un quartiere o in un altro hai più o meno opportunità. Sono disuguaglianze a cui, in una situazione normale, non ci si fa caso, ma che con il Covid si sono rivelate facendoci vedere le persone in fila per il pacco alimentare e le schiere di volontari in campo a supporto delle persone più deboli". Inoltre "l'emergenza sanitaria ha colpito anche quelle fasce che avevano lavori precari e i disoccupati, ci sono zone della città in cui questi disagi si sovrappongono e in cui il tema principale è quello delle opportunità", ha precisato Monni. (segue) (Rer)