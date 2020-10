Covid: Monni (Roma Tre), nella Capitale mostra le disuguaglianze già esistenti e non affrontate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri che emergono dallo studio condotto da Monni insieme ad altri autori mostrano che le disuguaglianze nella Capitale sono frutto non soltanto di una differenza di reddito ma anche di accesso alle opportunità. Ai Parioli quartiere benestante della città i laureati sono il 42 per cento della popolazione, un dato che supera ben otto volte quello di Tor Cervara dove i laureati sono appena il 5 per cento. In quest'ultima e in altre periferie, come Torre Maura, Alessandrina, Tor Sapienza, Giardinetti-Tor Vergata e Tiburtino Nord il 27-30 per cento della popolazione ha la licenza elementare o nessun titolo di studio. In quartieri come Tor Fiscale, Quadraro, Torre Angela, San Basilio, tra il 4 e il 6 per cento della popolazione tra 15 e 52 anni non completa le scuole medie inferiori. "Numeri da Paese povero più che da membro dell’Unione Europea - ha sottolineato Monni -. Abbiamo misurato in una mappa anche il livello di sviluppo umano, e nelle zone centrali, in un'area che comprende il Municipio I e parte del II e del XV la prospettiva di sviluppo umano, rispetto ad altre zone, è più del doppio in termini di accesso alle risorse, alla conoscenza e al benessere". (segue) (Rer)