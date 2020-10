Covid: Monni (Roma Tre), nella Capitale mostra le disuguaglianze già esistenti e non affrontate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accanto a questa fotografia, però, la diffusione del contagio si comporta diversamente "probabilmente, perché questa è l'unica variabile che abbiamo rilevato, a causa di una maggiore presenza di studenti e quindi ragazzi giovani", precisa Monni. In valore assoluto 45 zone urbanistiche (su un totale di 155) hanno superato i 100 casi e 9 la soglia di 200, chiaramente quelle più popolose, soprattutto a est, con un forte aumento nelle ultime settimane: Torre Angela 320, Primavalle 253, Centocelle 249, Don Bosco 235, Trieste 226, Torpignattara 220, Val Melaina 219, Tuscolano sud 216, Gianicolense 202. I municipi maggiormente colpiti sono quelli ricchi e centrali: I, II e XV (circa 50 ogni 10mila residenti), seguiti a poca distanza da XIII (Aurelio) e XIV (Monte Mario) con 48 e dal V (Prenestina-Casilina) con 47; i casi sono invece minori nei municipi IX (Eur-Laurentina) e IV (Tiburtina) con 31, nel X (Ostia-Acilia) e VIII (Ostiense) con 33-34. "Abbiamo diviso Roma in 'sette città' e nella città turistica, quindi quella centrale, ci sono più casi - ha concluso -, a Ostia invece ce ne sono solo 35. Crediamo non sia una questione né di densità né di aspetto anagrafico, ma determinata dalla quota di studenti e giovani che vi abitano". (Rer)