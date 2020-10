Usa: in Texas hanno già votato più elettori che nel 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di cittadini degli Stati Uniti che hanno già votato in Texas attraverso il voto per corrispondenza o il voto anticipato è superiore al totale dell'affluenza del 2016. Lo indicano i dati comunicati dalle autorità statali: finora sono già state inviate o depositate oltre 9 milioni di schede; quattro anni fa i voti erano stati 8,97 milioni. Il Texas, nonostante non appoggi un candidato democratico alla presidenza dal 1976, è diventato negli ultimi anni uno Stato contendibile. Nel 2016 Hillary Clinton ha perso per 800 mila voti a vantaggio dell'attuale presidente, Donald Trump; due anni dopo il senatore repubblicano Ted Cruz si è imposto per soli 215 mila voti sul democratico Beto O'Rourke nella corsa al Senato. Proprio in Texas sarà oggi Kamala Harris, la vice scelta dal candidato Dem alla Casa Bianca, Joe Biden, in caso di vittoria. Lo Stato è il secondo dopo le Hawaii nel quale il numero di voti depositati nel 2020 ha già superato quello totale del 2016. (Nys)