Covid: Bergamaschi (Ats Milano), da consiglieri comunali contrapposizione politica, allibito

- Il direttore generale di Ats Milano città metropolitana ha risposto questo pomeriggio in commissione consiliare a 62 domande rivoltegli dai consiglieri comunali milanesi. "Non posso negare un po' di amarezza rispetto al fatto che molte domande non sembrano orientate a un confronto, ma a un processo fatto ad Ats. La maggioranza delle domande che sono state poste sono al di là delle competenze e del ruolo della commissione. Osservo un po' allibito che dalle vostre domande appare come il nemico fosse Ats e come se il vostro interesse fosse fare contrapposizione politica e non riconoscere che il nemico che dobbiamo affrontare è la pandemia. Puntare il dito contro Ats, a mio avviso, fa parte di una logica di lotta politica che non mi sembra particolarmente utile", ha detto Bergamaschi prima di iniziare la sua relazione. "Il problema - ha proseguito - è che forse mancano le domande che servirebbero per avviare veramente un confronto fruttuoso. Tipo, che cosa possiamo fare insieme per migliorare una situazione che ci vede tutti impegnati? Solo il lavoro in rete ci permette di poter affrontare certi numeri che altrimenti sono improponibili". "Io non mi sottraggo alla richiesta che avete fatto, perché avevo già dato l'adesione, ma non credo che aderirò di nuovo alle vostre richieste di consultazione, perché se rimane così sterile non credo che sia utile confrontarsi. Non è Ats il problema, ma una pandemia che sta interessando diverse parti del mondo, con una violenza che oggettivamente richiederebbe degli sforzi comuni", ha concluso il direttore. (Rem)