Covid: nel Lazio oggi 2.246 casi di cui 1.073 a Roma, 17 morti e oltre 25 mila tamponi

- Su oltre 25 mila tamponi (più 240 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 2.246 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 251 rispetto a ieri), di cui 1.073 a Roma. Inoltre, si registrano 17 decessi (più 2 rispetto a ieri) e 194 guariti (meno 20 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e i tamponi è all'8,8 per cento. Per la prima volta i casi registrati sono sopra i 2 mila - commenta l'assessore D'Amato -. Ringrazio tutti gli operatori dei nostri servizi dell'emergenza per l'attività che stanno svolgendo nel rispetto dei protocolli clinici per i pazienti Covid e non Covid. E' una fase di grande pressione sui servizi, ma in nessun caso viene meno la sicurezza grazie alla separazione dei percorsi fin dalla fase del pre-triage. Ora - aggiunge l'assessore - tutto dipende dal rigore nei comportamenti delle persone. Bisogna evitare tutte le occasioni di contatto che non siano strettamente necessarie. Non si può scambiare causa per effetto. La causa dipende dai comportamenti individuali, l'effetto è ciò che viene chiesto ai servizi sanitari. Il tema di fondo è raffreddare la curva del virus", conclude D'Amato. (segue) (Rer)