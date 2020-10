Artena: legale del sindaco arrestato, daremo nostro contributo per verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La vicenda è ancora poco delineata. Confidiamo nell’operato della magistratura e cercheremo di dare il nostro contributo per far emergere la verità”. E’ quanto ha detto ad Agenzia Nova l’avvocato Massimo Ferrandino, legale di Felicetto Angelini, indaco di Artena, arrestato questa mattina dai carabinieri che hanno eseguito una ordinanza del tribunale di Velletri che vede indagate 22 persone per concussione, tentata concussione e falsità ideologica.(Rer)