Francia: sondaggio, solo 26 per cento si fida del governo nella lotta al terrorismo

- Solo il 26 per cento dei cittadini francesi ha fiducia nelle capacità del proprio governo nella lotta alla minaccia terroristica. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato dal quotidiano "Le Figaro" e condotto da Fiducial/Odoxa dopo l'uccisione di Samuel Paty, il professore decapitato fuori Parigi per aver mostrato in classe delle vignette su Maometto. Il dato registra un calo di 18 punti da luglio e di 7 punti in una settimana. "Per quattro anni più del 40 per cento dei francesi ha pensato che il governo fosse in grado di proteggerli, ad eccezione del mese di ottobre 2019, all'indomani dell'attentato alla prefettura di polizia a Parigi", spiegano gli analisti, sottolineando che "ad ottobre il credito relativo al governo sulla questione terroristica crolla totalmente".(Frp)