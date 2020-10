Covid: Lavevaz, coprifuoco” in Val d'Aosta dalle ore 21 alle 5 del mattino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza di “coprifuoco” annunciata dal presidente della Regione Val d'Aosta Erik Lavevaz entrerà in vigore dalle 21 di domani e, per il momento non ci sono vincoli, se non di orario per gli spostamenti tra i Comuni. Lo ha spiegato lo stesso presidente rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa in cui ha spiegato che “in ogni caso – ha spiegato il presidente - è consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Abbiamo introdotto una esenzione legata alle elezioni comunali di Courmayoeur che avverranno l'9 novembre dove diciamo che la misura nn si applica agli elettori di quel comune per il tempo necessario al voto e allo scrutinio”. L'ordinanza, oltre a recepire quanto indicato dal Dpcm per quanto riguarda gli esercizi commerciali al dettaglio aggiunge che la presenza di accompagnatori nei negozi è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti o qualora si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. (Rem)