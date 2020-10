Scuola: Vacca (M5s), parole De Luca mortificano diritto a istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione a Montecitorio, afferma: "Comprendiamo la gravità della situazione sanitaria in Campania e la difficoltà a gestire una fase così difficile, ma questo non autorizza De Luca a sminuire il ruolo della scuola. Le parole di De Luca - continua il parlamentare in una nota - mortificano il diritto all'istruzione. Sentirlo parlare con tale disprezzo e sarcasmo di una bambina che vuole andare a scuola è estremamente avvilente, inaccettabile da un rappresentante delle istituzioni". L'esponente del M5s aggiunge: "Il governatore della Campania chieda scusa a tutti gli studenti e studentesse d'Italia, e apprenda da loro, che l'hanno capito, l'importanza e la bellezza di apprendere e crescere insieme. Inqualificabili le parole nei confronti della ministra Azzolina", conclude Vacca, "che viene denigrata per difendere il diritto allo studio e avere a cuore le nostre scuole". (Com)