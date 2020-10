Governo: da Cdm sì ad accordo Italia-Grecia su limiti zone marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri odierno, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020. L'Accordo - spiega una nota della presidenza del Consiglio - fa seguito a quello del 1977 tra Italia e Grecia in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi, con il quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel mare Ionio, e definisce la frontiera marina rinviando alla linea di delimitazione già tracciata per la piattaforma continentale nel citato Accordo del 1977, specificandone anche le coordinate secondo il metodo attualmente utilizzato nella cartografia. (segue) (Com)