Monza: prorogate le misure per l'emergenza Covid, tavoli all'aperto per bar e ristoranti e orari ridotti per l'Info Point

- Il Comune di Monza fa sapere che sono state prorogate al 31 dicembre le misure adottate lo scorso mese di settembre per l'emergenza Covid in scadenza il 31 ottobre: apertura parziale di viale Cavriga, tavoli all'aperto per bar e ristoranti e orari ridotti per l'Info Point. È stata firmata l'ordinanza che ha confermato l'apertura di viale Cavriga dal lunedì al venerdì in sole due fasce orarie: dalle 7 alle 10 e dalle 17 alle 19.30. Il sabato e la domenica, invece, sarà off limits per le auto e le moto. "Da quando la strada che taglia in due il Parco è stata riaperta parzialmente - spiega il Sindaco Dario Allevi – abbiamo verificato che nella fascia oraria dalle 10 alle 17, quando il passaggio di auto e moto è vietato, il traffico nelle vie limitrofe - viale Brianza, viale Regina Margherita, via Boccaccio, via Cantore, via Lecco e viale Libertà – è aumentato solo del 15 per cento. Un incremento che la rete stradale dell'area intorno al nostro gioiello verde riesce ad assorbire e che, nelle prossime settimane, sarà ulteriormente contenuto grazie alla maggiore diffusione dello smartworking da parte di molte aziende e alla didattica a distanza per le scuole superiori prevista nell'ultima ordinanza regionale. L'apertura parziale di viale Cavriga, dunque, si conferma la scelta giusta in grado di far convivere le esigenze di mobilità dei lavoratori e delle famiglie con la tutela e il rispetto dell'ambiente". L'amministrazione comunale ha prorogato fino alla fine dell'anno un importante provvedimento di sostegno ai commercianti e ai ristoratori che- spiega il Sindaco - "hanno subito un colpo durissimo dall'ultimo Dpcm del Governo. Una decisione che è arrivata dopo lo stop subito a causa del lockdown e dopo la successiva riapertura che ha comportato da parte degli imprenditori del settore della ristorazione importanti investimenti per adeguarsi alle prescrizioni necessarie per il contenimento della diffusione del Covid19". (segue) (Com)