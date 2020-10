Monza: prorogate le misure per l'emergenza Covid, tavoli all'aperto per bar e ristoranti e orari ridotti per l'Info Point (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delibera di Giunta, approvata nella seduta di oggi, stabilisce che bar e ristoranti potranno essere autorizzati in via straordinaria all'occupazione di suolo pubblico fino al massimo del 100 per cento della Slp dell'attività per la posa di tavolini e strutture di carattere temporaneo destinate alla somministrazione. Gli uffici esamineranno anche le richieste per adattare questi spazi con soluzioni adeguate alla stagione autunnale e invernale. Confermata l'esenzione della Tosap. "Dobbiamo tutelare il sistema commerciale di Monza perché è la spina dorsale della nostra città, prosegue il Sindaco. Con questo provvedimento tendiamo una mano ai nostri commercianti, ma da soli non ce la facciamo. Il Governo deve intervenire subito, gli aiuti devono essere immediati. Domani sarà troppo tardi". Fino al 31 dicembre un'altra ordinanza conferma gli orari ridotti dell'Info Point di piazza Trento e Trieste, in ragione di una forte diminuzione, rispetto alla situazione pre-emergenza, dell'afflusso dell'utenza. L'ufficio sarà aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 18 il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Resterà, invece, chiuso lunedì, martedì e domenica. Qui gli utenti possono ricevere informazioni di carattere turistico e relative ai loro spostamenti in città secondo una duplice modalità: in maniera assistita, tramite gli operatori o, autonomamente, tramite totem touch screen e tablet. (Com)