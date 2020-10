Lavoro: Romano (M5s) sui rider, vigilare su rispetto norme su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno in cui in molte piazze d'Italia i rider manifestano per la tutela dei propri diritti, è resa pubblica la circolare con la quale sono fornite indicazioni agli organi ispettivi in tema di rapporti collaborazione etero-organizzati, evidenziando gli elementi distintivi delle prestazioni di lavoro autonomo rese attraverso piattaforme anche digitali. Lo scrive su Facebook Iunio Valerio Romano, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro al Senato. "La tutela dei riders è stata una delle prime battaglie vinte del Movimento 5 Stelle, ma è necessario che quanto disposto con il decreto 101/2019 non rimanga lettera morta e, pertanto, come emerso anche in audizione in commissione Lavoro, è indispensabile che la vigilanza sia mirata e incisiva, con indicazioni chiare ed univoche, al fine di evitare l'aggiramento della normativa", ha scritto. (Rin)