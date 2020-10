Croazia: sale il numero di contagiati, su 9.287 test positivi al Covid il 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Croazia, su 9.287 test eseguiti per il coronavirus, il 30 per cento (2.772), sono risultati positivi. È quanto ha dichiarato oggi il team di gestione della crisi del Covid-19 di Zagabria. Oggi è stato il secondo giorno consecutivo con più di 2.700 casi. Nelle ultime 24 ore sono morti 20 pazienti a causa del Covid, portando il numero dei morti a 531. Attualmente ci sono 15.106 casi attivi, di cui 1.027 pazienti in trattamento ospedaliero, e di questi 74 sono collegati ai ventilatori. Dal 25 febbraio, quando il primo caso è stato confermato nel Paese, 46.547 persone sono risultate positive al virus e di queste, 30.910 sono guarite. Attualmente, 29.098 persone sono in isolamento. Dall'inizio dell'epidemia, la Croazia ha effettuato 485.281 test.(Seb)