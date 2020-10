Covid: De Luca, solo 5mila tamponi ad Arzano (Na), sfuggire ai controlli è demenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai cittadini Ariano Irpino prova di civiltà straordinaria. La stragrande maggioranza si è sottoposta al tampone, ad Arzano non è accaduta la stessa cosa. Al tampone solo 5mila abitanti. Ad oggi abbiamo mille positivi. Non va bene. Ci sono troppi cittadini che hanno voluto sfuggire al controllo sanitario, è cosa demenziale e irresponsabile. Qualcuno cerca di sfuggire per andare a lavorare e così diffondere il contagio fuori dal comune. Non è civile questo comportamento. Vi invito a rivolgervi alle Asl. Evitate di diffondere contagio a macchia d’olio". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)