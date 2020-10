Mobilità: Granelli, da oggi in strada 2 mila bici in sharing a pedalata assistita senza stallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi sono in strada 2 mila biciclette a pedalata assistita senza stallo. Entrano a far parte delle nostra flotta di veicoli in sharing che comprende anche biciclette a stallo fisso, scooter, monopattini e auto. Queste bellissime "rosse" sono di Lime già operatore di monopattini". Lo dichiara in un messaggio su Facebook l'assessore alla mobilità del Comune di Milano Marco Granelli, che aggiunge: "La mobilità in sharing aiuta a muoversi meglio in città e in questo periodo è particolarmente importante anche come alternativa e integrazione del trasporto pubblico". "Ai cittadini non mi stancherò mai di ripetere: le strade non sono piste per le biglie, usate rispetto delle regole e molto buonsenso" conclude Granelli. (Com)