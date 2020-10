Speciale infrastrutture: De Micheli su Aspi, Cdp svolge interlocuzioni su criteri competitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Cassa depositi e prestiti ha confermato al governo che tutte le interlocuzioni si svolgono sulla base di criteri competitivi e di prassi correnti di mercato e quindi non riconducibili alla vicenda del Pef”. Lo ha detto nel corso del Question time al Senato, la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, rispondendo a una interrogazione sulla proposta di aggiornamento del Piano economico-finanziario relativo alla convenzione tra Anas e Autostrade per l'Italia (Aspi). “Questo snodo procedurale risponde unicamente alle regole tecniche di carattere economico e finanziario, oltre che trasportistico ovviamente, ma non influenza la trattativa riguardante gli impegni di Aspi e di Atlantia sull’assetto societario – ha sottolineato -. Peraltro, non viene gestito dal ministero delle infrastrutture . Va poi rilevato come Cassa depositi prestiti ha confermato al Governo che tutte le interlocuzioni si svolgono sulla base di criteri competitivi e di prassi correnti di mercato e non quindi riconducibili alla vicenda del Pef”. (Rin)