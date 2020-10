Speciale infrastrutture: Brennero, colloquio tra ministre Infrastrutture De Micheli e Gewessler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colloquio in video conferenza tra la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e l'omologa austriaca Leonore Gewessler sul traffico di transito al Brennero e sui lavori del tunnel di base.Secondo quanto riferisce una nota stampa, le due ministre hanno manifestato le rispettive preoccupazioni sulla situazione del traffico dei mezzi pesanti sul Brennero e affrontato il tema del cantiere del tunnel di base. Di fronte ai rallentamenti dei lavori registrati sul versante austriaco, Italia e Austria si sono impegnate a collaborare per trovare una soluzione condivisa per garantire la ripresa più rapida possibile del cantiere. "Il Brennero è un corridoio strategico – ha affermato la ministra De Micheli - per l’economia italiana ed europea. I divieti settoriali adottati dalla regione austriaca del Tirolo sono in contrasto con la libera circolazione delle merci e stanno danneggiando numerose nostre aziende dell’autotrasporto. Alla collega Gewessler ho ribadito la disponibilità dell’Italia ad aprire una discussione per conciliare il diritto al transito commerciale con la sostenibilità ambientale. Mentre lavoriamo insieme per completare il Tunnel di Base, va risolto il problema dei transiti attraverso l’Austria in un’ottica europea e condivisa. L’Italia farà tutto ciò che serve per tutelare le proprie imprese”. Con la discussione sono state gettate le basi per proseguire il dialogo. (Com)