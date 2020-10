Speciale infrastrutture: sottosegretario Puglisi, investimenti digitali per affrontare eventuale secondo lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario programmare investimenti nelle infrastrutture digitali a favore delle aree interne del Paese con accesso a nuovi dispositivi tecnologici per consentire alla più ampia fascia possibile di popolazione di essere inclusa nei percorsi del 'lavoro agile' e della 'didattica a distanza'. E' una priorità non più rinviabile resa ancor più necessaria dall'emergenza coronavirus nel caso si arrivi, cosa che nessuno auspica, ad un secondo lockdown". Lo ha annunciato Francesca Puglisi, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel corso del webinar promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri in collaborazione con l'Istituto Nazionale Esperti Contabili, in occasione della presentazione del Bilancio Sociale. "Non partiamo da zero. Abbiamo una buona legge 81/2017 che già prevede il ricorso per le aziende allo smart working, il diritto alla disconnessione, il diritto di ricevere lo stesso stipendio di chi lavora in presenza. Ritengo piuttosto che vada modificata la norma che dà precedenza alle madri con figli di età inferiore a 14 anni aggiungendo anche i padri. Lo smart working non deve diventare il ghetto delle donne. Questo processo oramai incardinato vedrà la Cassa dei ragionieri avere un ruolo sempre più determinante a supporto dei professionisti per incrementarne le competenze digitali dando un impulso deciso a questo processo di transizione tecnologica". (Ren)