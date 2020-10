Speciale infrastrutture: 13 dottorandi del Politecnico di Milano nel progetto "Easygo" sulle attività geotermiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’energia geotermica avrà un ruolo chiave nella lotta contro i cambiamenti climatici e sono sempre più richiesti esperti con una vasta conoscenza dei sistemi geotermici. Grazie a un finanziamento di 3.4 milioni di Euro dall’Unione Europea Idea League potrà attuare, a partire da novembre 2020, il progetto Easygo, un programma didattico internazionale che permetterà a 13 dottorandi del Politecnico di Milano, di Tu Delft, Eth Zurich, Rwth Aachen di condurre ricerche sull’intera catena delle attività geotermiche. “Easygo porta Idea League a un livello successivo. È il primo passo verso progetti di ricerca nati all’interno di un’alleanza europea tra università leader. È la dimostrazione che alle sfide globali si risponde con soluzioni comuni, che la cooperazione nella ricerca è il primo fattore competitivo. La nostra capacità di lavorare su un terreno comune, di stabilire obiettivi condivisi, di favorire la mobilità del capitale umano è un'opportunità non solo per i nostri dottorandi, ma anche per il futuro delle nostre università che sempre di più trovano nell’intesa con l’Europa un fattore di crescita” afferma Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano. Grazie alle infrastrutture di ricerca in scala reale di cui dispone, il consorzio si trova in una posizione privilegiata per svolgere ricerche di alto livello e all’avanguardia. I 13 dottorandi avranno accesso a tutte le strutture delle università che partecipano al progetto quali: il Dapwell nel campus della Tu Delft, i pozzi trivellati della Rwth Aachen a Weisweiler, le centrali elettriche di Turboden in Germania, il sito di prova di Grimsel e i laboratori sotterranei di Mont Terri e Bedretto in Svizzera e Bochum in Germania. Il progetto Easygo si concentrerà sull’intera catena delle attività geotermiche: dalla progettazione alla produzione, dall’iniezione alle centrali elettriche. (Com)