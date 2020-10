Speciale infrastrutture: Gallo (Italgas), trasformazione digitale resta il fulcro del Piano strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fulcro del nostro Piano continua a essere la trasformazione digitale: un processo che già oggi, in soli tre anni dal suo avvio, ha cambiato profondamente il Dna del Gruppo rendendolo un modello di riferimento in Italia e in Europa a cui altri operatori – anche di settore diversi – si ispirano per formulare le proprie strategie. Così l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, che ha presentato oggi ad analisti e investitori il Piano strategico del Gruppo per il periodo 2020-2026, approvati ieri dal consiglio di amministrazione. "Abbiamo voluto destinare maggiori risorse all’innovazione per generare ulteriori benefici e realizzare quella nuova generazione di infrastrutture che permetterà alle nostre reti, già oggi strategiche per capillarità e livello di penetrazione, di rivestire un ruolo chiave nel processo di transizione energetica. (Com)