Speciale infrastrutture: Italgas, nel nuovo Piano strategico 3,1 miliardi per sviluppo infrastrutture esistenti

- Nel programma di investimenti da 7,5 miliardi previsto dal nuovo Piano strategico approvato ieri dal consiglio di amministrazione di Italgas, 3,1 saranno utilizzati per le attività di sviluppo, miglioramento e ammodernamento delle infrastrutture esistenti. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Di questi, 2,2 sono destinati al completamento del programma di sostituzione delle condotte in ghisa, alla manutenzione finalizzata al mantenimento di adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio ai clienti, all’estensione della rete di distribuzione con l’attivazione di 350 mila nuovi punti di riconsegna e al completamento del programma di conversione a gas naturale di reti che ancor oggi distribuiscono Gpl. Ulteriori 900 milioni, prosegue la nota, sono destinati agli investimenti per la costruzione di nuove infrastrutture nell’ambito delle concessioni la cui gara d’ambito si è conclusa con l’offerta Italgas risultata vincitrice (Atem Belluno, Valle d’Aosta e Torino 1) e di Torino 2, quest’ultima già aggiudicata a Italgas. La quota è in crescita di 600 milioni di euro rispetto al precedente Piano, con buona parte dell’aumento destinata allo sviluppo delle reti di distribuzione di Belluno e della Valle d’Aosta. (Com)