Speciale infrastrutture: Bussolati (Pd) a Terzi, 300 milioni per bus già stanziati, bastava che Lombardia li anticipasse

- Continua il botta e risposta tra il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati e l'assessora lombarda ai Trasporti, Claudia Maria Terzi. "I 300 milioni di euro per l'acquisto di bus aggiuntivi sono stati stanziati dal governo con un decreto è già in buona parte ripartiti. Mancano solo gli ultimi atti formali ma sono risorse certe, garantite da un decreto governativo, non una vaga promessa. Per usarli bastava anticipare le risorse, come hanno fatto altre Regioni, per esempio l'Emilia Romagna, dove ben 400 autobus aggiuntivi supportano le corse ordinarie", spiega Bussolati in una nota. "L'assessora Terzi non l'ha fatto per palese incompetenza o, peggio, perché ha anteposto la polemica politica con il governo all'interesse dei lombardi costretti, in mancanza di mezzi sufficienti a viaggiare senza sicurezza. Voglio anche far notare all'assessora che è vero che non sono stato un amministratore locale ma sono orgoglioso di aver collaborato a scacciare da Milano amministratori incompetenti come lei e aver contribuito a dare alla città un'amministrazione efficiente e valida. Sappia che farò lo stesso in Regione", conclude il consigliere Pd. (com)