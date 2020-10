Covid: De Luca, zona rossa a Marcianise e Orte di Atella nel Casertano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo due altre zone rosse: Marcianise e Orte di Atella in provincia di Caserta e verificata ridotta disponibilità forze dell’ordine per i controlli. Evidente che nn si può controllare tutto. Perciò i cittadini dovrebbero comportarsi come se già si fosse chiusa l’Italia. Anticipiamo noi, anche senza decisioni formali. La situazione è delicata". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)