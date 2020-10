Albania: presidente Meta, governo blocca percorso Ue con modifiche a legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta ha accusato la maggioranza socialista del premier Edi Rama di bloccare il percorso di integrazione del paese nell'Unione europea tramite l'approvazione degli emendamenti alla legge elettorale. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Albanian Daily News", Meta ha anche osservato che la Corte costituzionale dell'Albania non è operativa ormai da 32 mesi e per questo "la Costituzione non è rispettata". "Non abbiamo la cornice legale per rendere applicabile un referendum anche se questo è un obbligo costituzionale", ha detto Meta parlando di una situazione "assurda". Il presidente ha quindi chiarito che un referendum sulla legge elettorale sarebbe l'unico modo per risolvere l'attuale situazione creata dalla maggioranza socialista. Secondo quanto affermato ieri dal capo gruppo socialista in parlamento, Taulant Balla, il parlamento albanese ha fatto "l'unica scelta giusta per non rimettere il paese nel caos. Balla ha difeso le modifiche alla legge elettorale approvate ieri dal parlamento, osservando che l'Albania ha scelto un sistema elettorale con liste aperte sulla falsariga del modello "croato, olandese, ceco, svedese e austriaco". Il Parlamento albanese ha votato ieri contro il decreto firmato dal presidente Meta per chiedere di rivedere la riforma elettorale presentata dal governo e già approvata dall’Assemblea nazionale lo scorso 5 ottobre. A votare contro sono stati 96 parlamentari approvando di fatto la riforma che entrerà in vigore nonostante la richiesta di Meta di aspettare il pare della Commissione di Venezia e la richiesta di modifica dell’opposizione che diserta i lavori in Parlamento. Il capo di Stato albanese ha definito “incostituzionali” le modifiche unilaterali portate avanti dall’esecutivo alla legge in materia elettorale. (segue) (Alt)