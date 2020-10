Albania: presidente Meta, governo blocca percorso Ue con modifiche a legge elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Lulzim Basha, leader del principale partito dell'opposizione albanese, Partito democratico (Pd), ha attaccato il primo ministro albanese Rama sostenendo che starebbe agendo contro l'Europa e contro gli interessi nazionali, in quanto teme le elezioni. Commentando la linea adottata da Rama sugli emendamenti alla legge elettorale, a dispetto degli inviti del commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi, Basha ha definito il premier "un nemico del popolo albanese". "L'Europa gli sta dicendo di non far approvare i cambiamenti costituzionali in quanto così non verranno aperti i negoziati (di adesione all'Ue). Ma la paura lo ha spinto a posizionarsi contro l'interesse nazionale. Dalla paura che ha sta sacrificando l'interesse dei cittadini albanesi", ha dichiarato il leader dell'opposizione, evidenziando che "non si tratta della prima volta" che Rama agisce in questo modo: "Quando eravamo pronti ad entrare nella Nato, lui ha fatto dimostrazione. Quando avremmo potuto vedere rimosso l'obbligo di visti, lui ha scritto una lettera al parlamento", ha osservato Basha. Secondo il leader del Pd, il premier Rama "ora sta chiudendo la porta dell'Europa agli albanesi". (segue) (Alt)