Albania: presidente Meta, governo blocca percorso Ue con modifiche a legge elettorale (4)

- Intervenuto sulla questione, il primo ministro albanese Rama ha assicurato il 27 ottobre che il parlamento di Tirana si pronuncerà senza perdere tempo sugli emendamenti alla legge elettorale. Dichiarazione arrivata dopo che i commissario europeo all'Allargamento Varhelyi ha espresso fiducia nel parere sulla riforma da parte della Commissione di Venezia (organismo consultivo del Consiglio d'Europa). "L'opinione della Commissione di Venezia è sempre benvenuta, ma per una legge approvata e rifiutata dal presidente la procedura è chiara: il rifiuto del presidente viene accettato o respinto dal parlamento", ha dichiarato Rama. "Il parlamento si pronuncerà senza perdere un giorno", ha aggiunto Rama secondo cui il presidente Ilir Meta non può tenere il paese "in ostaggio". in quanto la data per le elezioni è stata fissata ed è urgente adottare la riforma elettorale. (segue) (Alt)