Albania: presidente Meta, governo blocca percorso Ue con modifiche a legge elettorale (5)

- Il presidente Meta, da parte sua, ha riaffermato l'esigenza di rispettare l'accordo raggiunto tra le forze politiche lo scorso 5 giugno sulla riforma elettorale. "La maggioranza o il partito unico nel parlamento hanno la loro responsabilità", ha dichiarato Meta auspicando maggiore tempo per un accordo consensuale in linea con le previsioni concordate a giugno. Il premier Rama ha dichiarato in precedenza che la maggioranza di governo non ritirerà gli emendamenti alla legge elettorale già approvati dal parlamento nelle scorse settimane. Secondo il premier Rama, il nuovo voto in parlamento avverrà senza alcuna modifica agli emendamenti precedentemente approvati. "Nessuno può mettere in dubbio la volontà del parlamento", ha affermato il premier contestando l'opposizione del presidente Meta. "Voteremo il prima possibile senza cambiare nessuno dei punti e dei comma, dal momento che è stato votato dal parlamento con una maggioranza, che significa che nessuno può mettere in dubbio la volontà del parlamento, tantomeno Ilir Meta", ha affermato Rama. (segue) (Alt)