Albania: presidente Meta, governo blocca percorso Ue con modifiche a legge elettorale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione albanese ha chiesto la convocazione del Consiglio politico per discutere della questione legata alle modifiche della Costituzione nel quadro della riforma elettorale. La parlamentare del Partito democratico (Pd), Rudina Hajdari, ha infatti richiesto domenica 25 ottobre una consultazione tra forze di maggioranza e di opposizione per trovare un compromesso sugli emendamenti alla legge fondamentale. Una mossa che arriva dopo che il presidente albanese Meta ha fatto tornare in parlamento il testo che modifica la legge elettorale. Un passaggio che, secondo Hajdari, costituisce una “buona opportunità” per le forze politiche del Paese per sedersi attorno al tavolo del Consiglio politico per produrre un testo che vede il sostegno di tutti i cittadini. “Trent’anni di riforme elettorali in questo Paese sono serviti solo a rappresentare gli interessi di poche persone disattendendo la volontà dei cittadini, indebolendo i loro poteri, distorcendo il senso di sovranità delle persone, e conseguentemente producendo crisi politiche che hanno reso il nostro Paese ostaggio”, ha detto Hajdari. (segue) (Alt)