Speciale energia: Spagna, accordo tra Iberdola e Asitur per 69 punti di ricarica rapida veicoli elettrici

- Iberdrola ha siglato un accordo con Asitur per la realizzazione di 69 stazioni di ricarica rapida, con energia totalmente pulita, nei punti strategici delle principali autostrade e corridoi della Spagna, permettendo una ricarica completa della batteria in meno di 30 minuti. Secondo quanto riferito dall'azienda energetica saranno installate stazioni ultraveloci (350 kW) ogni 200 chilometri, superveloci (150 kW) ogni 100 chilometri e veloci (50 kW) ogni 50 chilometri. Qualsiasi proprietario di un veicolo elettrico che si rechi presso gli impianti, pur non essendo un cliente di Iberdrola o Asitur, potrà utilizzare questi punti di ricarica, che saranno disponibili attraverso un'applicazione mobile. Iberdrola nei prossimi anni prevede di investire in Spagna 150 milioni di euro nel suo piano di mobilità sostenibile con il quale intensificherà la diffusione dei punti di ricarica. Fino a questo momento, ha già concluso più di 40 accordi per la realizzazione di infrastrutture con governi, istituzioni, aziende, stazioni di servizio, concessionari e produttori di veicoli elettrici. (Spm)