Speciale energia: Saipem tra i primi a pubblicare il documento sul Clima in accordo alla Tcfd

- Saipem ha pubblicato sul proprio sito internet la terza edizione del documento sul clima intitolato “Leading the Path to Energy Transition” e redatto in accordo alle raccomandazioni della Task Force on Climate Related Financial Disclosure (Tcfd). L’azienda è tra le prime del settore a produrre tale documento, a testimonianza della volontà di garantire trasparenza nelle informazioni e dati che siano prontamente e facilmente accessibile agli investitori e agli stakeholder in generale. Il testo, approvato dal Cda il 27 ottobre, illustra agli stakeholder come la società affronta il cambiamento climatico dal punto di vista della strategia, della governance, della gestione dei rischi e delle opportunità, degli obiettivi e delle metriche di riferimento. Il documento analizza come il cambiamento climatico possa avere un impatto diretto e indiretto significativo sul business di Saipem; sono analizzati i rischi, ma anche le opportunità, a cui Saipem è o potrà essere esposta nella sua qualità di “solution provider” a supporto degli investimenti orientati alla transizione energetica. (Com)