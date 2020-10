Covid: Di Maio prega davanti al Santo sepolcro per salvare popoli da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha "pregato Dio davanti al Santo Sepolcro affinché salvi i popoli dalla pandemia". Lo ha scritto il titolare della Farnesina sul profilo Facebook. "In Terra Santa, al Santo Sepolcro, luogo che la tradizione cristiana indica come quello della crocifissione ma anche come quello della risurrezione di nostro Gesù. Ho pregato. Ho pregato Dio affinché salvi i popoli da questa pandemia". Di Maio ha aggiunto: "In un modo o nell’altro dobbiamo risorgere anche noi da questa crisi. Riusciremo a farcela se resteremo uniti e umani". (Res)