Medio Oriente: (Suriano) M5S, visita Di Maio è occasione per rilancio del processo di pace

- Non posso che condividere le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in Israele e Palestina, che salutano il riavvio di un importante processo di pace nella regione. Come MoVimento 5 Stelle, da tempo, crediamo sia fondamentale lavorare ad una ripresa del dialogo in una terra già martoriata da troppi anni di conflitto. Così in una nota Simona Suriano, deputata del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Esteri. "E' in questa chiave – prosegue - che vanno letti anche gli 'Accordi di Abramo'. Non si tratta, infatti, solo di accordi scientifici e commerciali ma di un primo passo concreto per riportare al tavolo israeliani e palestinesi e costruire un nuovo percorso fra le parti". "Riteniamo che questa normalizzazione contribuirà a creare nell'area condizioni di stabilità, dialogo e sviluppo condiviso favorevoli al riavvio di negoziati diretti tra israeliani e palestinesi con la prospettiva di una soluzione a due Stati giusta, sostenibile e praticabile", conclude la nota. (Com)