Ambiente: Morassut, presto decreto legge su dissesto idrogeologico

- Nelle prossime settimane vedrà la luce il decreto legge sul dissesto idrogeologico. Lo ha annunciato il sottosegretario all’Ambiente con delega al dissesto idrogeologico, Roberto Morassut, durante il webinar con Anci, che si è tenuto questa mattina. "Intendiamo intervenire con norme di ulteriore semplificazione e velocizzazione del sistema operativo che oggi presiede alla difesa del suolo e alla sicurezza idraulica - ha spiegato - . L’Italia è il Paese europeo a più alto rischio per le caratteristiche geologiche e morfologiche del proprio territorio e i mutamenti climatici hanno accentuato i fattori di rischio. Nessun Paese è chiamato ad affrontare, come il nostro, il tema della sicurezza idraulica e della difesa del suolo, con tali complessità e articolazioni delle situazioni territoriali". (segue) (com)