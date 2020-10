Le mani di Che Guevara furono amputate per verificarne l'identità: ecco i documenti desecretati dalla Cia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mani di Ernesto Che Guevara furono amputate e conservate in una scatola di metallo piena di liquido formaldeide, per essere trasportate con urgenza da tre agenti della polizia federale argentina al quartier generale della capitale boliviana La Paz. Sono alcune delle rivelazioni emerse da una decina di documenti riservati della Cia citati dal quotidiano spagnolo "El Mundo". Le mani amputate di Che Guevara sarebbero state trasportate d'urgenza dall'Argentina alla Bolivia per confermare se quelle impronte appartenessero alla carta d'identità argentina 3.524.272 e se due piccoli quaderni ritrovati nelle giungla fossero stati scritti dal rivoluzionario argentino, che un perito valuterà poi come autentici. I documenti riservati della Cia sono stati recentemente desegretati e forniscono nuovi tasselli sulla tante lacune e dubbi che avvolgono tutt'oggi la morte di Ernesto Che Guevara.Il 9 ottobre 1967 il presidente della Bolivia, il generale Rene Barrientos, fece trapelare la notizia della cattura del leader rivoluzionario ad un gruppo di giornalisti, chiedendo loro, tuttavia, di non pubblicare la notizia. Lo stesso giorno, Walt Rostow, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, scrisse al presidente Lyndon Johnson. "Questa prima informazione che i boliviani hanno catturato Che Guevara vi interesserà. Non è ancora confermato. Il plotone boliviano coinvolto è quello che stiamo addestrando da tempo ed è appena entrato in azione". L'11 ottobre del 1967, William Bowler, uno degli addestratori delle truppe boliviane, aveva confermato a Rostow, dopo molte ore di incertezza sulla sorte del rivoluzionario, di essere sicuro al cento per cento che Guevara è morto."La Cia ci dice che le ultime informazioni sono che Guevara è stato catturato vivo. Dopo un breve interrogatorio per confermare la sua identità, il generale Ovando (il capo delle forze armate boliviane) ordinò di fucilarlo", si legge nel rapporto, nel quale Rostow aggiunse di "considerarlo stupido, ma comprensibile dal punto di vista boliviano". Anche se gli statunitensi lo sapevano già con certezza dal 13 ottobre, il 16 ottobre c'è stata finalmente la conferma ufficiale della morte del Guevara, ma con una grande menzogna, proclamata proprio dall'alto comando dell'esercito boliviano in un comunicato. "Ernesto Guevara è caduto nelle mani delle nostre truppe gravemente ferito e in pieno uso delle sue facoltà mentali. Terminato il combattimento, fu trasferito nella città di La Higuera, verso le otto di sera di domenica 8 ottobre, dove morì per le ferite riportate".Il Dipartimento di Stato pensava, come sottolineato dall'allora analista specializzato in America Latina, che la sua figura sarebbe stata "elogiata come il modello di rivoluzionario che è morto da eroe". Un'altra previsione, poi rivelatasi corretta era che questo "successo" da parte dell'esercito avrebbe potuto "risvegliare le ambizioni politiche tra gli ufficiali direttamente coinvolti nell'antiguerriglia". Il generale Ovando, che aveva dato l'ordine di giustiziare Che Guevara, due anni dopo la sua morte organizzò con altri vertici militari un colpo di stato e si proclamò presidente. (Spm)